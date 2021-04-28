مؤتمر موسيماني: هذا هو الفارق بين فترتي راحة الأهلي والمصري.. وهاني ليس جاهزا 100%

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

شرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سبب عدم تقديم فريقه لعرض كبير ضد المصري، في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري، رغم الفوز 2-1.

وقال موسيماني "هذا الفرق بين فريق لعب قبل يومين ونصف وفريق لعب قبل 10 أيام. لقد كانوا أقوى وأسرع ولكننا فزنا".

وأردف "كان من الممكن أن نفوز بنتيجة أكبر وأهدرنا فرصتين سهلتين".

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وأكمل "التغييرات ساعدتنا كثيرا. هاني لم يكن جاهزا بنسبة 100% لكن كان علينا إشراكه، كنت خائف من أن ينتكس".

وأوضح "سعد سمير قدم مباراة رائعة، وكذلك الشناوي ورامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا لم يكن سيئا".

وشدد "كان لدي تحديا تكتيكيا في الشوط الأول، لأن ظهيري المصري كانا يتقدمان في نفس الوقت ويصلون بـ 8 لاعبين في منطقة الجزاء".

وأكمل "استطعنا الخروج بالكرة بشكل جيد لكن قراراتنا أمام المرمى لم تكن جيدة".

وأردف موسيماني: "لم أتفاجئ بترتيب المصري المتقدم في الدوري، كنت أشعر بأنهم سيسجلون في الشوط الأول".

وشدد "لا أتذكر آخر مرة استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة. ما حدث إنذار".

وشرح "اعتمدنا على اللعب الطولي لأننا مجهدين. الفريق كله في حاجة إلى راحة".

وحقق الأهلي فوزا صعبا على المصري بثنائية مهاجمه محمد شريف، ليصل الأحمر إلى النقطة رقم 36 في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر ولا يزال له مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الرابع.

المصري الأهلي بيتسو موسيماني
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