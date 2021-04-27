هازارد عن مواجهة تشيلسي: أنا لاعب في ريال مدريد وأريد الفوز.. وأشعر بتحسن

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد وتشيلسي

قال إدين هازارد إنه من الجيد اللعب ضد الأصدقاء في إشارة لفريقه السابق تشيلسي مؤكدا في الوقت ذاته أنه يريد الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هازارد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "من الجيد دائما اللعب ضد أصدقائك لدي العديد من الأصدقاء هناك".

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واستدرك "لكن أنا الآن لاعب في ريال مدريد وأريد الفوز ولا يهم إن كنت أواجه تشيلسي أو أي فريق آخر، لكن من الجيد رؤية وجوه مألوفة لي".

وعن المباراة قال: "يجب علينا أن نفكر في لقاء أوساسونا المقبل والفوز فيه ثم الذهاب لإنجلترا ومحاولة الفوز على تشيلسي".

أما عن مشاركته في المباراة بعدما عاد من الإصابة قال: "أردت العودة خطوة بخطوة أريد أن أكون في الملعب لعبت في المباراة الأخيرة 15 دقيقة واليوم أكثر الآن أشعر بتحسن أكثر وجسدي بحالة جيدة وأنا سعيد لأنني أستطيع اللعب".

وعن اعتماد ريال مدريد على ثلاثة مدافعين في نهاية اللقاء بدلا من اللعب برباعي في الدفاع علق اللاعب البلجيكي "المدرب هو من يختار طريقة اللعب، لعبنا أحيانا بثلاثة لاعبين ونعرف كيف نلعب بتلك الطريقة ونستطيع كذلك الاعتماد على أربعة لاعبين في الدفاع والمدرب يختار الأفضل".

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