أزبليكويتا: هذا ما فاجئني من ريال مدريد

أعرب سيزار أزبليكويتا الظهير الأيمن لتشيلسي وقائد الفريق عن اندهاشه من عدم سيطرة ريال مدريد على المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الأخير.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أزبليكويتا عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأضاف "أدرك ريال مدريد التعادل وعرفنا بعد ذلك كيف نقاومهم".

وأكمل اللاعب الإسباني "وفي الشوط الثاني عانينا من بعض الإرهاق ولم يكن هناك فرص واضحة لأي منا".

وعما فاجئه في المباراة قال: "فاجئني أن ريال مدريد لم يكن مسيطرا على المباراة على ملعبه ولكن هذا نصف النهائي وتكون المواجهات صعبة دائما".