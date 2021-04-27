مارسيلو: لم نستطع تطبيق ما أردناه ضد تشيلسي

قال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد إن فريقه لم يستطع تطبيق ما أراده ضد تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مارسيلو عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "دخلنا المباراة بفكرة واضحة لكن لم نتمكن من تطبيقها".

وواصل "بعد هدف تشيلسي اختلفت الأمور وعدنا بشكل أفضل للقاء".

وتابع "من الصعب جدا الضغط بشكل متقدم على تشيلسي لأن لديهم سرعة كبيرة في الهجمات المرتدة".

وأتم مارسيلو "لا نختار إيقاع المباراة وكان علينا التأقلم على أحداثها فهي كانت مواجهة صعبة".