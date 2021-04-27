مارسيلو: لم نستطع تطبيق ما أردناه ضد تشيلسي

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

مارسيلو - رسمة أحمد نبيل

قال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد إن فريقه لم يستطع تطبيق ما أراده ضد تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مارسيلو عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "دخلنا المباراة بفكرة واضحة لكن لم نتمكن من تطبيقها".

أخبار متعلقة
توخيل: تشيلسي استحق الفوز في الشوط الأول ضد ريال مدريد استمرار العقدة اللندنية.. ريال مدريد وتشيلسي يتعادلان بهدفين رائعين بعد الوقوع ضده في كأس العرب.. رينار لـ في الجول: لن أنسى فترتي مع منتخب المغرب

وواصل "بعد هدف تشيلسي اختلفت الأمور وعدنا بشكل أفضل للقاء".

وتابع "من الصعب جدا الضغط بشكل متقدم على تشيلسي لأن لديهم سرعة كبيرة في الهجمات المرتدة".

وأتم مارسيلو "لا نختار إيقاع المباراة وكان علينا التأقلم على أحداثها فهي كانت مواجهة صعبة".

مارسيلو ريال مدريد تشيلسي ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
هازارد عن مواجهة تشيلسي: أنا لاعب في ريال مدريد وأريد الفوز.. وأشعر بتحسن 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية محمد شريف تمنح الأهلي فوزا صعبا على المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
أزبليكويتا: هذا ما فاجئني من ريال مدريد 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مارسيلو: لم نستطع تطبيق ما أردناه ضد تشيلسي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تشيلسي استحق الفوز في الشوط الأول ضد ريال مدريد 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بالاتحاد العربي يكشف لـ في الجول مكافآت كأس العرب 37 دقيقة | الوطن العربي
مباشر كأس السلة - الأهلي (21)-(19) الزمالك.. نهاية الربع الأول 43 دقيقة | الدوري المصري
استمرار العقدة اللندنية.. ريال مدريد وتشيلسي يتعادلان بهدفين رائعين 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك