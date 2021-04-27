توخيل: تشيلسي استحق الفوز في الشوط الأول ضد ريال مدريد

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 23:18

كتب : FilGoal

توماس توخيل - ريال مدريد وتشيلسي

قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إن فريقه استحق الفوز في الشوط الأول على ريال مدريد وكان يجب عليه أن يستغل الفرص التي صنعها بشكل أفضل.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث توخيل عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "كنا نستحق الفوز في الشوط الأول صنعنا الكثير من الفرص وقبلنا هدفا من كرة ثابتة".

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وواصل "في الشوط الثاني كنا مرهقين ولم نحصل سوى على يومين راحة وعانينا من المجهود المبذول الأسبوع الماضي".

وتابع المدرب الألماني "في الشوط الثاني كانت مباراة متكافئة ولم تكن هناك فرصا لأي أي من الفريقي".

وأتم "شعرت بخيبة أمل في الشوط الأول ولم أكن غاضبا لكن عندما تتاح لك الفرص يجب أن تستغلها كان يمكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة وأعتقد أنني سعيد بفريقي بشكل عام".

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