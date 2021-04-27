مصدر بالاتحاد العربي يكشف لـ في الجول مكافآت كأس العرب

كشف مصدر بالاتحاد العربي لكرة القدم، الجوائز المالية لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، في ديسمبر المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "إجمالي قيمة جوائز البطولة 25 مليون دولار".

وأردف "بطل كأس العرب سيحصل على 5 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على 3 مليون دولار".

وأكمل"بقية الـ 17 مليون دولار ستتوزع على بقية المنتخبات حسب مراكزها النهائية بشكل لم يتم تحديده بعد".

أسفرت قرعة كأس العرب قطر 2021، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(ليبيا أو السودان) و(لبنان أو جيبوتي).

وجاءت مجموعات البطولة التي تجري في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من الأردن وجنوب السودان - الفائز من فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من لبنان وجيبوتي - الفائز من ليبيا والسودان