انتهت كأس السلة - الأهلي (85)-(80) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 23:04
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
وينتظر الاتحاد السكندري المتأهل من تلك المباراة - المذاعة عبر أون تايم سبورتس 2 - لمواجهته في النهائي مساء الخميس.
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نهاية المباراة
85-80 للأهلي متبقي 3 ثواني
82-76 للأهلي ومتبقي 22 ثانية والحيازة للزمالك
80-73 للأهلي ومتبقي 48 ثانية
78-73 للأهلي ومتبقي دقيقة
75-67 للأهلي ومتبقي 4 دقائق
انطلاق الربع الرابع
نهاية الربع الثالث
60-56 للأهلي
43-43 ومنتصف الربع الثالث
40-39 للأهلي ومتبقي 6 دقائق
انطلاق الربع الثالث
نهاية الربع الثاني
38-32 للأهلي
34-25 للأهلي ومنتصف الربع الثاني
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول
21-19 للأهلي
17-17 تعادل جديد ومتبقي أقل من دقيقتين
9-9 للأهلي ومتبقي 6 دقائق
الربع الأول
انطلاق المباراة