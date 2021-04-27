استمرار العقدة اللندنية.. ريال مدريد وتشيلسي يتعادلان بهدفين رائعين

لم ينجح ريال مدريد مرة أخرى في معرفة طريقا للفوز على تشيلسي.

وتعادل ريال مدريد في ملعبه ألفريدو دي ستيفانو اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله مع تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح كريستيان بوليسيتش أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14 بعد مراوغة رائعة لحارس ريال مدريد ثيبو كورتوا.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لريال مدريد بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 29.

وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء بعد المقبل.

وواصل تشيلسي ترسيخ عقدته لريال مدريد إذ أن هذه هي رابع مرة يلتقي فيها الفريقان سويا ولم ينجح في الفوز عليه.

والتقى الفريقان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بهدف لمثله ولم يكن هناك نظام ركلات الترجيح وفي الإعادة فاز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.

وفي السوبر الأوروبي عام 1998 فاز تشيلسي بهدف دون رد.

ويعد تشيلسي هو واحد من أربعة فرق لم يستطع ريال مدريد الفوز عليهم أبدا حتى الآن وهم أرسنال وإبسويتش تاون من إنجلترا وأبيردين من اسكتلندا.

هدفان رائعان في 45 دقيقة نارية

بدأ اللقاء بضغط قوي من تشيلسي وفرض سيطرته على الملعب وسط تكتل دفاعي من ريال مدريد.

وفي الدقيقة العاشرة كاد تيمو فيرنر يسجل الهدف الأول لتشيلسي لكن تسديدته تصدى لها ثيبو كورتوا ليحافظ على نظافة شباك فريقه.

ولكن ما هي إلا أربع دقائق إلا وأرسل أنطونيو روديجر بينية طولية رائعة إلى بوليسيتش الذي راوغ كورتوا بطريقة جميلة وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

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استفاق ريال مدريد بعد الهدف وجاء التهديد الحقيقي الأول عن طريق تسديدة يسارية رائعة من بنزيمة ارتطمت بالقائم الأيسر وذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 29 ومن ارتباك داخل منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى بنزيمة الذي سددها بركلة مقصية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن تعادل ريال مدريد.

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وسدد توني كروس كرة مقوسة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء لكنها ذهبت لخارج الملعب.

شوط هادئ

على عكس الشوط الأول جاء الشوط الثاني هادئا في بدايته وحتى نهايته إذ أن اللعب انحصر في وسط الملعب ولم يكن هناك تهديدات حقيقية على اي مرمى.

وأطلق فيرنر تسديدة حولها هفا ريال مدريد لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 66 شارك إدين هازارد بدلا من فينيسيوس جونيور.

فيما أجرى تشيلسي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بمشاركة كل من حكيم زياش وكاي هافيرتز وريس جيمس بدلا من بوليسيتش وفيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وظلت المباراة هادئة وأجرى ريال مدريد تبديلين جديدين بمشاركة ألفارو أودريوزولا وماركو أسينسيو بدلا من داني كارفاخال ومارسيلو.

وحصل تشيلسي على ركلة حرة من أمام منطقة جزاء ريال مدريد من الناحية اليمنى سددها زياش بيسراه وتصدى له كورتوا بثبات.

وكاد فاران يسجل هدفا برأسية من ركلة ركنية أرسلها توني كروس ولكنها ارتطمت بدفاع تشيلسي وذهبت لركلة ركنية أخرى مرت دون خطورة على مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع شارك رودريجو بدلا من بنزيمة.

ولم يحدث جديد ولم تكن هناك أي فرص خطيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.