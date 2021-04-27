كرة يد - خطوة لحصد اللقب.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في الدوري

اقترب فريق سيدات الأهلي لكرة اليد من حصد لقب الدوري بافتتاح الدورة المجمعة الثانية بالفوز على الزمالك.

تغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 29-19 في مباراة سيطرت عليها لاعبات الأهلي من البداية.

وكان الأهلي قد أنهى الدورة المجمعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

وتقام المرحلة الختامية من الدوري بين 4 فرق وهم الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس، من دورتين مجمعتين لتحديد بطل المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بينما الزمالك في المركز الثاني مؤقتا برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الشمس وسبورتنج ولكل منهما 5 نقاط.

يحتاج الأهلي لتعادل وحيد من المواجهتين المقبلتين لحسم اللقب بشكل رسمي.

وفي حال تعادل الشمس ضد سبورتنج مساء اليوم يتوج الأهلي باللقب بغض النظر عن نتائج مباراتيه المقبلتين.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر الشهر الماضي.