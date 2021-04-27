أسطورة العراق لـ في الجول: مجموعتنا أصعب من مصر والجزائر في كأس العرب

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 22:02

كتب : محمد الجزار

يونس محمود نجم العراق مع أسياد أسيا 2007

يرى يونس محمود أسطورة العراق أن مجموعة منتخب بلاده هي الأصعب في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 23 منتخبا.

وتقع العراق في المجموعة الأولى بجوارمنتخبات قطر والفائز من مواجهة عمان ضد الصومال والفائز من مباراة البحرين أمام الكويت.

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وقال يونس محمود لـ FilGoal.com: "أعتقد أن المجموعة الأولى هي الأصعب لأن الأربعة فرق بإمكانهم التأهل للدور الثاني".

وأوضح "البعض يرى أن المجموعة التي تضم مصر والجزائر هي الأصعب لكني أرى أن بإمكان الفريقين التأهل سويا للدور الثاني".

وكشف يونس محمود "مجموعة العراق هي مجموعة خليجية خالصة ولذلك ستكون صعبة".

وعن رأيه في النسخة الأولى من المسابقة قال: "كأس العرب بطولة جميلة، والعرب سيفتتحون ملاعب كأس العالم قبل سنة من إقامتها".

وواصل "هي خطوة مهمة وأعتقد عزيزة لكل الشعوب العربية".

واختتم تصريحاته "من الصعب ترشيح منتخب للفوز بالبطولة لأن البطولة قوية والمنافسة ستكون شرسة".

كأس العرب العراق يونس محمود
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