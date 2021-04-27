إنفانتينو: النسخة الأولى من كأس العرب استثنائية.. ستكون شاهد عيان على المونديال

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 21:55

كتب : محمد الجزار

إنفانتينو

وصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، النسخة المقبلة من كأس العرب، بأنها "استثنائية".

وقال إنفانتينو في كلمته على هامش القرعة: "إنه من دواعي سروري التواجد في هذه القرعة وحضور هذه اللحظة التاريخية أيضا التي تشهد الإعلان عن انطلاق منافسات بطولة كأس العرب بحضور كبير يصل إلي 23 منتخبنا دفعة واحدة ".

وأردف "أود أن أشكر قطر على الاستضافة وإقامة قرعة البطولة. النسخة المقبلة من كأس العرب ستكون مميزة واستثنائية لأنها الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية" .

أخبار متعلقة
إنفانتينو: نرفض إقامة دوري السوبر الأوروبي.. يجب تحمل عواقب اختيارهم إنفانتينو: كأس العالم للأندية ستكون البطولة الأفضل في العالم إصابة جياني إنفانتينو بـ فيروس كورونا

وأتبع "ستكون البطولة شاهد عيان على ما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022، وأعتقد أن الأمور على ما يرام من حيث التحضيرات لتنظيم هذا الحدث، وقطر قامت بما عليها لاستضافة بطولة كأس العرب تحت اشراف فيفا وأنا واثق أنها ستكون الأمثل والأجمل من كل النواحي" .

وأتم "البطولة فرصة للاحتفال بالإخوة والمودة وهذه هي الرسالة التي يمكن إرسالها للعالم كله من خلال بطولة كأس العرب ولتكون هذه النسخة هي الإعداد الأمثل لمونديال 2022".

أسفرت قرعة كأس العرب قطر 2021، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(ليبيا أو السودان) و(لبنان أو جيبوتي).

كأس العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
علي ماهر: أشكر موسيماني على ما قاله لي.. إهدار الفرص ضد الكبار = العقاب 5 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: التعادل نتيجة عادلة أمام تشيلسي.. هذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر موسيماني: هذا هو الفارق بين فترتي راحة الأهلي والمصري.. وهاني ليس جاهزا 100% 17 دقيقة | الدوري المصري
هازارد عن مواجهة تشيلسي: أنا لاعب في ريال مدريد وأريد الفوز.. وأشعر بتحسن 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية محمد شريف تمنح الأهلي فوزا صعبا على المصري 43 دقيقة | الدوري المصري
أزبليكويتا: هذا ما فاجئني من ريال مدريد 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مارسيلو: لم نستطع تطبيق ما أردناه ضد تشيلسي 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تشيلسي استحق الفوز في الشوط الأول ضد ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك