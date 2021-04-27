مدرب قطر لـ في الجول: كأس العرب بطولة مهمة لإعداد الفريق والبلد لكأس العالم

يرى الإسباني فليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر أن بطولة كأس العرب مهمة من أجل تحضير البلد وفريقه لكأس العالم 2022.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 23 منتخبا.

وتقع قطر في المجموعة الأولى بجوارمنتخبات العراق والفائز من مواجهة عمان ضد الصومال والفائز من مباراة البحرين أمام الكويت.

وقال سانشيز لـ FilGoal.com: "أعتقد أن البطولة ستكون مهمة وجيدة جدا لقطر".

وتابع "سواء على مستوى التنظيم والإعداد لبطولة كأس العالم 2022".

وأوضح "على مستوى الفريق أيضا ستكون إعداد جيد واللعب لمستويات مرتفعة مثل كأس العالم".

وأعرب فليكس عن أمنيته "نأمل أن يكون هناك عدد من الجماهير في الملاعب سيكون أمر جيد بالنسبة لنا".

وشدد "نريد تقديم أفضل مستوى لنا والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

واختتم تصريحاته "لا يمكنني وصف مجموعتنا بالسهلة، وعلينا تقديم مستويات جيدة من أجل التأهل والتقدم في البطولة".

وتشارك مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الجزائر والفائز من مواجهة ليبيا ضد السودان والفائز من مباراة لبنان ضد جيبوتي.