رابح ماجر: أرشح مصر لتصدر المجموعة في كأس العرب
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 21:29
كتب : FilGoal
يرى رابح ماجر نجم الجزائر وبورتو السابق أن مصر لديها الأولوية لتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب قطر 2021 التي تنطلق 1 ديسمبر المقبل.
ووقعت مصر مع الجزائر والفائز من ليبيا والسودان والفائز من لبنان وجيبوتي.
وقال ماجر عبر قناة الكاس:"هذه المجموعة مفخخة".
وأضاف "أرشح الجزائر ومصر للتأهل للدور ربع النهائي، ولكن مصر أولا".
وأردف "منتخب مصر معظمه من اللاعبين المحليين، هل ستلعب الجزائر بالمحترفين؟ لا أعتقد".
#مجلس_قناة_الكاس| رابح ماجر: مجموعة #الجزائر و #مصر مفخخة.. قرعة #كأس_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/TNJpK6V3eU— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 27, 2021
وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن الفراعنة سيخوضون البطولة بالفريق الأساسي عدا اللاعبين المحترفين.
وتستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.