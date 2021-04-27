رابح ماجر: أرشح مصر لتصدر المجموعة في كأس العرب

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

رابح ماجر

يرى رابح ماجر نجم الجزائر وبورتو السابق أن مصر لديها الأولوية لتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب قطر 2021 التي تنطلق 1 ديسمبر المقبل.

ووقعت مصر مع الجزائر والفائز من ليبيا والسودان والفائز من لبنان وجيبوتي.

وقال ماجر عبر قناة الكاس:"هذه المجموعة مفخخة".

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وأضاف "أرشح الجزائر ومصر للتأهل للدور ربع النهائي، ولكن مصر أولا".

وأردف "منتخب مصر معظمه من اللاعبين المحليين، هل ستلعب الجزائر بالمحترفين؟ لا أعتقد".

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال إن الفراعنة سيخوضون البطولة بالفريق الأساسي عدا اللاعبين المحترفين.

وتستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

رابح ماجر منتخب مصر كأس العرب
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