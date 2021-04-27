وائل جمعة لـ في الجول: لماذا لا تفوز مصر بـ كأس العرب.. أتمنى ألا تخرج عن إطار الكرة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 21:21

كتب : محمد الجزار

مصر والجزائر وائل جمعة وكريم مطمور

يرى وائل جمعة أسطورة دفاع منتخب مصر، أن الفراعنة بإمكانهم الفوز بكأس العرب.

وجاءت تصريحات جمعة لـ FilGoal.com على هامش قرعة البطولة التي أوقعت مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(ليبيا أو السودان) و(لبنان أو جيبوتي).

وقال جمعة: "ضد الجزائر علينا التركيز على كرة القدم فقط وألا تخرج البطولة عن إطار كرة القدم فقط، نتمنى أن تستفيد المنتخبات أقصى استفادة من تلك البطولة خاصة منتخب مصر”.

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وأردف "لدينا مجموعة جيدة، أفضل من ذي قبل، وأتمنى أن يخرج الجهاز الفني بأفضل ما لدى هؤلاء اللاعبين قبل كأس أمم إفريقيا".

وشدد "لما لا نفوز بالبطولة قبل كأس الأمم الإفريقية لإرسال رسالة لمنافسينا في كأس الأمم؟ لدينا دائما ميزة أن الجميع يخاف من اسم مصر".

وأكمل "رأينا الجمهور المصري في قطر، وكيف ساند الأهلي في كأس العالم للأندية، وعندما أتى الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي".

وأتم "شرف كبير وجودي ضمن أساطير فيفا في هذه القرعة. أشكر مصر لأنها سبب في وجودي لأنني تواجدت هنا بسبب إنجازاتي مع منتخب بلادي".

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