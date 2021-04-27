بعد الوقوع ضده في كأس العرب.. رينار لـ في الجول: لن أنسى فترتي مع منتخب المغرب

شدد إيرفي رينار مدرب السعودية أن لديه ذكريات طيبة مع المغرب الذي قاد منتخبه ويستعد لمواجهته في كأس العرب قطر 2021.

وقال الفرنسي لـFilGoal.com:"اللعب ضد المغرب يعني لي الكثير، سيظل في قلبي، مضيت هناك 3 سنوات، كان وقتا رائعا مع فريق رائع، الاتحاد المحلي دعمني بقوة، لكن ذلك بات في الماضي".

وأضاف "أتطلع للمستقبل الآن، أتمنى بلوغ كأس العالم 2022 مع السعودية".

ووقعت السعودية مع المغرب في المجموعة الثالثة ومعهما الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من فلسطين وجزر القمر.

وقاد رينار المغرب من فبراير 2016 إلى يوليو 2019.

درب الفريق في كأس إفريقيا 2017 و2019 وشارك في مونديال 2018 الذي ودعه المغرب من الدور الأول.