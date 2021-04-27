أبو تريكة: سعيد للغاية بمواجهة الجزائر.. وخففوا الضغط على البدري

أبدى محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق سعادته بوقوع الفراعنة ضد الجزائر في كأس العرب قطر 2021.

ووقعت مصر مع الجزائر والفائز من السودان وليبيا والفائز من لبنان وجيبوتي في المجموعة الرابعة.

وقال أبو تريكة عبر قناة beIN Sports:"سعيد جدا بالوقوع ضد الجزائر، فرصة لإزالة المشاكل وعودة الود والاحترام والحب. أحب جدا زيارة الجزائر، شعب ودود، أحبه على المستوى الشخصي، بلد المليون شهيد".

وأضاف "أتمنى المباراة تكون فرصة لتلطيف الأجواء، أتمنى أن تشارك جميع الفرق بالصف الأول، أعرف مدى صعوبة مشاركة المحترفين، في مصر مثلا لن يشارك محمد صلاح في البطولة".

وتنطلق البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وصرح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفراعنة سيخوضون البطولة بالتشكيل الأساسي باستثناء المحترفين خارج مصر.

وواصل أبو تريكة "كنت أتمنى مشاركة فلسطين بشكل مباشر، أتمنى تأهلها مع الاحترام الكامل لجزر القمر، كان يحق لها استثناء للمشاركة مباشرة. وأعاتب الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذه البطولة اسمها كأس العرب، لا توجد أي لافتة في القرعة باللغة العربية، بل الإنجليزية. لغتنا هي اللغة العربية".

وناشد أبو تريكة الجمهور بتقليل الضغط على المنتخب المصري بالقول:"منتخب مصر يحتاج وقتا واستقرارا أكثر، ألا يتعرض المدرب لضغوط كبيرة، لو لعب المنتخب مباراة سيئة، 100 مليون يهاجمون المدرب".

وأضاف "لا توجد معسكرات مثل السابق والجمهور غائب، كل ذلك أثر على المنتخب، لدينا نجوم في الفريق، وجهاز فني على أعلى مستوى، حسام البدري لديه خبرة كبيرة، مع بعض الدعم والاستقرار، بدون ضغوط الناس تُبدع".

ويقود البدري منتخب مصر منذ 2019 بعد خلافته للمكسيكي خافيير أجيري.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا التي تجري في يناير المقبل في الكاميرون.