وائل جمعة عن قرعة كأس العرب: مصر الأكثر تتويجا بإفريقيا.. إعداد جيد لبطولة الأمم والمونديال

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

وائل جمعة

يرى وائل جمعة مدافع منتخب مصر الأسبق أن الفراعنة قادرون على تقديم مستوى مميز في بطولة كأس العرب.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الجزائر والفائز من مواجهة لبنان ضد جيبوتي والفائز من مباراة ليبيا ضد السودان.

وقال وائل جمعة عبر مراسم القرعة: "نحن الفريق الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا".

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وأوضح "لدينا لاعبون مميزون مثل محمد صلاح".

وتابع "البطولة إعداد جيد لمصر قبل أمم إفريقيا وكأس العالم 2022".

واختتم جمعة تصريحاته "المنتخب لديه كل الإمكانيات الفترة الحالية وجهاز فني وإداري جيد وأتمنى التوفيق".

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في قطر.

ويخوض 23 منتخبا بينهم مصر منافسات البطولة بالتقسيم على 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويقام الدور التمهيدي بين 14 منتخبات يتأهل منهم 7 يتم إضافتهم إلى المجموعات الأربعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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