تشكيل المصري – دكة هجومية نارية.. جمعة وعمر كمال ورفعت يقودون اختيارات ماهر ضد الأهلي

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري عن تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري، ويبرز فيه وجود عناصر هجومية قوية على الدكة.

محمد عنتر، أوستين أموتو، كازادي كاسينجو، يجلسون على دكة المصري.

أما في الملعب، فيقود هجوم المصري أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، وأمامهما أحمد جمعة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد دعدور

الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – عمرو موسى – أحمد شديد قناوي

الوسط: حسن علي – سعيدو سيمبوريه – أحمد رفعت – فريد شوقي – عمر كمال عبد الواحد

الهجوم: أحمد جمعة

البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – محمد عنتر – حجاج عويس – إسلام عطية – محمد جريندو – إيزي إيميكا – أوستين أموتو – كازادي كاسينجو

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 33 نقطة من 14 مباراة ولعب 3 مباريات أقل من الزمالك الذي يتصدر بفارق 6 نقاط، فيما يحل المصري رابعا بـ 29 نقطة من 18 مباراة.