تشكيل الأهلي – موسيماني بلا تغييرات أمام المصري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمباراة المصري المؤجلة من الجولة 15 من بطولة الدوري.

ولم يجر الجنوب إفريقي سوى أي تغيير، على التشكيل الذي فاز على إنبي 3-1 في المباراة الماضية في الدوري، حيث يستمر أكرم توفيق في وسط الملعب على حساب أليو ديانج، ويلعب أحمد رمضان "بيكهام" على يمين الدفاع عوضا عن العائد من الإصابة محمد هاني.

وتعد تلك من المرات النادرة التي لا يعدل موسيماني في تشكيله ويثبته لمباراتين متتاليتين.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: علي لطفي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – مروان محسن – وليد سليمان – أليو ديانج – صلاح محسن – ناصر ماهر – طاهر محمد طاهر

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 33 نقطة من 14 مباراة ولعب 3 مباريات أقل من الزمالك الذي يتصدر بفارق 6 نقاط، فيما يحل المصري رابعا بـ 29 نقطة من 18 مباراة.