انتهت ليلة الأبطال – ريال مدريد (1) - (1) تشيلسي.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وتشيلسي التي تقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+1: تبديل لريال مدريد بمشاركة رودريجو بدلا من بنزيمة.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: تبديلان لريال مدريد بمشاركة ألفارو أودريوزولا وماركو أسينسيو بدلا من داني كارفاخال ومارسيلو.

ق66: 3 تبديلات دفعة واحدة لتشيلسي بمشاركة كل من حكيم زياش وكاي هافيرتز وريس جيمس بدلا من بوليسيتش وفيرنر وأزبليكويتا.

ق66: تبديل أول لريال مدريد بمشاركة هازارد بدلا من فينيسيوس جونيور.

ق55: هدوء في مجريات الشوط الثاني وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق48: تسديدة من فيرنر ارتطمت بدفاع ريال مدريد وذهبت لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق33: تسديدة مقوسة من توني كروس من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى تشيلسي.

ق29: جووووووووووووووووول بنزيمة يدرك التعادل لريال مدريد بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق23: التهديد الأول الحقيقي من ريال مدريد، تسديدة رائعة من بنزيمة بيسراه لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وذهبت لخارج الملعب.

ق14: جووووووووووووووول بوليسيتش يراوغ كورتوا ببراعة ويسدد في الشباك معلنا عن الهدف الأول لتشيلسي بعد بينية طولية رائعة من روديجير.

ق10: يا ربااااه كورتوا يتألق وينقذ ريال مدريد من هدف محقق لتشيلسي، ماسون ماونت مرر الكرة التي ارتطمت بمدافع ريال مدريد لبوليسيتش من عرضية هيأها الأخير لفيرنر الذي سدد لكن كورتوا تألق.

انطلاق المباراة.