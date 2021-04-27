أبو تريكة: لابد أن تنتظم كأس العرب وتكون تحت مظلة الاتحاد العربي

يتمنى محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق أن تستمر بطولة كأس العرب وتجري بشكل منتظم تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال أبو تريكة عبر قناة beIN Sports:"من المفترض أن يوجه الاتحاد العربي لكرة القدم الدعوة للمنتخبات وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأن تكون البطولة منتظمة، بعكس السابق حينما كانت تعتذر الفرق، سواء منتخبات أو أندية".

وواصل "في السابق كانت تحدث مشاكل بسبب تحكيم أو تعصب جماهيري أو ما إلى، لا نريد هذه الأمور، الهدف من البطولة أن نتجمع. عرب آسيا يأخذون البطولة على محمل الجد بعكس عرب إفريقيا، ينظرون للبطولة على أنها أقل من البطولة القارية. لابد أن تكون البطولة في نفس مستوى البطولات القارية، وأن يشارك المحترفون".

واستمر "الشباب العربي يحتاج أن يتجمع، الانشقاق بين الدول العربية بسبب السياسة تصلحه الرياضة".

وأضاف "الشباب العربي يحتاج نماذج، يحتاج أمل، وهذا من خلال الرياضة. القدوات الحالية من اللاعبين العرب، نموذج للشباب، الرياضة تقدم الأمل والمستقبل. كل العالم يتجمع إلا العرب".

وتجري اليوم الثلاثاء قرعة البطولة التي يشارك بها 23 منتخبا منها 9 تأهلت مباشرة.

وتشارك مصر مباشرة في البطولة ووفقا لترتيبها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت في التصنيف الثاني في القرعة.

وسيخوض 14 فريقا مواجهات إقصائية ليتأهل 7 إلى البطولة.

وتجري مباريات البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.