تشكيل ليلة الأبطال – ريال مدريد بثلاثي دفاعي وهازارد على الدكة.. وفيرنر يقود تشيلسي

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد تشيلسي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويلعب ريال مدريد بثلاثي دفاعي، بدعم من الطرفين من داني كارباخال ومارسيلو، فيما يجلس إدين هازارد على الدكة.

وجاء التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فرنانديز – مارسيلو

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوب سواريز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – إيسكو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس – أنطونيو بلانكو – ميجيل

أما تشيلسي ومديره الفني توماس توخيل، فيلعب بنفس الطريقة تقريبا بوجود سيزار أزبيليكويتا، وبن تشيلويل على الرواقين.

ولكن يتميز تشيلسي بوجود دكة قوية، تضم أمثال كاي هافيرتز وكالوم هودسون أودوي وحكيم زياش وتامي أبراهام وأوليفييه جيرو.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش

الهجوم: تيمو فيرنر

البدلاء: كيبا أريزيبيلاجا – ويلي كاباييرو – ماركوس ألونسو – إيميرسون – ريس جيمس – كيرت زوما – باري جيلمور – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – حكيم زياش – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو

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