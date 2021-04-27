صالح جمعة: خُصم مني في الأهلي 5 ملايين تقريبا.. عرضت على شقيقي الانضمام للأحمر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

صالح جمعة - عبد الله جمعة - الأهلي - الزمالك

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق بتعرضه لإجمالي خصومات من الأهلي بما يقرب من 5 ملايين جنيه تقريبا.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

ورحل صالح جمعة إلى سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجاري بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الأهلي.

وقال صالح جمعة عن أكبر العقوبات التي تعرض لها: "تم خصم 750 ألف جنيه مني قبل ذلك بسبب إبلاغ سيد عبد الحفيظ لي بعدم السهر مجددا".

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وتابع "شاهدني أحد أبناء أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك وأبلغ سيد عبد الحفيظ الذي قرر معاقبتي وقتها".

وكشف جمعة "خُصم مني كثير جدا في الأهلي، إجمالي ما تم خصمه مني ربما أكثر من 5 ملايين جنيه".

وأضاف صالح جمعة "بالفعل عرضت على شقيقي عبد الله جمعة الانضمام إلى الأهلي لكنه أبلغني بشعوره بالراحة داخل الزمالك".

وتابع "عبد الله جمعة كان متخوف من الانتقال إلى الأهلي والجلوس احتياطيا لـ علي معلول".

وعن تعامله مع ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي أوضح "قلت أن فايلر مدير فني عنصري".

وشدد "العنصرية بالنسبة لي في التعامل السيء، الإدارة لم تكن عنصرية وكانوا محترمين جدا معي للنهاية".

وأضاف "أخاف من أبو تريكة جدا لأنه حتى في نصيحته أو غضبه يكون باحترام كامل".

وعن صديقه محمود عبد المنعم كهربا أوضح "مشاكل إيقاف كهربا في الأهلي لا علاقة لي بها نهائيا".

وشدد "على العكس تحدثت معه وأبلغته بعدم تكرار خطأي".

وتابع "بعد إيقافه الأخير وجدت أنني (تريند) على مواقع التواصل الاجتماعي رغم رحيلي من الأهلي".

واختتم تصريحاته "لست حزينا من أحد في مصر مثل عماد متعب، زعلي منه على قدر حبي له".

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