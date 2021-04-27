مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، فيما خضع الثنائي أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" لتدريبات تأهيلية.

ويسعى المدرب باتريس كارتيرون لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وحضر هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المسيرة للنادي، المران للشد من أزر اللاعبين.

أخبار متعلقة
الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو

وعقد المدرب باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن الاستعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وواصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي بعدما أبعدته آلام السمانة عن لقاء البنك الأهلي يوم الإثنين والذي حسمه الزمالك بنتيجة 4-1.

وخضع محمود حمدي "الونش" لفحوصات طبية وتدرب في الجيم.

ومنح أسامة نبيه المدرب العام تعليمات خاصة لإسلام جابر ومحمود عبد العزيز.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للخروج من عنق الزجاجة ساعة | مصر
مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز ساعة | مصر
الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة ساعة | مصر
رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة ساعة | الوطن العربي
مؤتمر عمر جابر: لقاء نامونجو فرصة لإراحة بعض الأساسيين ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر أروابارينا: سأقوم بتدوير اللاعبين أمام نامونجو ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر جوارديولا: نعلم أننا سنعاني أمام سان جيرمان.. الكل يعرف أسلحتهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد السوداني لـ في الجول: كأس العرب بالنسبة لنا كالمونديال ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك