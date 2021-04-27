مران الزمالك - تأهيل لـ الونش وفتوح.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، فيما خضع الثنائي أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" لتدريبات تأهيلية.

ويسعى المدرب باتريس كارتيرون لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وحضر هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المسيرة للنادي، المران للشد من أزر اللاعبين.

وعقد المدرب باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن الاستعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وواصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي بعدما أبعدته آلام السمانة عن لقاء البنك الأهلي يوم الإثنين والذي حسمه الزمالك بنتيجة 4-1.

وخضع محمود حمدي "الونش" لفحوصات طبية وتدرب في الجيم.

ومنح أسامة نبيه المدرب العام تعليمات خاصة لإسلام جابر ومحمود عبد العزيز.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي.