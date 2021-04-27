الزمالك: إصابة الونش بسيطة ولن يحتاج لإجراء آشعة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش لاعب الزمالك

شدد محمد أسامة طبيب الزمالك أن إصابة محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق ليست قوية.

وقال أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي:"الونش تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف "الونش سيخضع لبرنامج علاجي وطبي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، الإصابة بسيطة ولن نحتاج لعمل آشعة".

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وغادر الونش مباراة البنك الأهلي مصابا وهو اللقاء الذي حسمه الزمالك بنتيجة 4-1 يوم الإثنين.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي.

محمود الونش الزمالك
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