رئيس الاتحاد السوداني لـ في الجول: كأس العرب بالنسبة لنا كالمونديال

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 16:55

كتب : محمد الجزار

منتخب السودان

يتطلع كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لمشاركة قوية لمنتخب بلده في كأس العرب قطر 2021 التي تجري في ديسمبر المقبل.

وقال شداد لـFilGoal.com:"كأس العرب فكرة قديمة، لكن للأسف تجري بشكل متقطع، بسبب المشاكل المالية والسياسية، المشكلة أن السياسة تتدخل في كرة القدم عندنا نحن العرب".

وواصل "هذا مونديال عربي، بالنسبة لنا في السودان هو بديل للمونديال لأننا لم نشارك به بعكس مصر والسعودية مثلا".

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وأردف "نثق في تنظيم قطر للبطولة"، ثم أضاف ضاحكا "لكن عليهم تخفيض القيود الخاصة بفيروس كورونا، خضعت للفحص 4 مرات حتى الآن منذ قدومي".

واستمر "سنبدأ تصفيات كأس العالم قبل أشهر من كأس العرب، لذا لابد أن نبدأها جيدا لندخل كأس العرب واثقين".

وتلعب السودان ضد ليبيا في تصفيات كأس العرب، الفائز منهما يشارك في البطولة.

وتجري اليوم الثلاثاء قرعة البطولة التي يشارك بها 23 منتخبا منها 9 تأهلت مباشرة.

وسيخوض 14 فريقا مواجهات إقصائية ليتأهل 7 إلى البطولة.

وتجري مباريات البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

كأس العرب
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