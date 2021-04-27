طائرة - الترجي ينهي السيطرة المصرية على كأس إفريقيا ويتوج باللقب أمام الزمالك

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 16:24

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - كرة طائرة

خسر الزمالك نهائي البطولة الإفريقية للأندية أمام الترجي بنتيجة 3-0 والمقامة في تونس، وحجز مقعده في كأس العالم للأندية.

وحصد الترجي لقبه الخامس قاريا متساويا مع الزمالك في المركز الثالث خلف الأهلي (14 لقبا) والصفاقسي التونسي (6 ألقاب).

وتفوق الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل، الشوط الأول جاء متكافئا لكن الترجي تفوق في النهاية 25-20.

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الزمالك حاول في الشوط الثاني السير الند للند مع الترجي لكن الفريق التونسي فاز بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الثالث تراجع أداء الزمالك واستغل الترجي الأمر فوسع الفارق لأكثر من 16 نقطة، وحسم الشوط بنتيجة 25-10.

لقب أول للترجي منذ الفوز بنسخة 2014 وسبقها من قبل ألقاب 1994 و1998 و2000.

وأنهى الترجي الهيمنة المصرية على اللقب، بعدما حسمت الأندية المصرية النسخ الخمسة الماضية.

وحققت مصر أخر خمس بطولات أقيمت من بطولة إفريقيا إذ فاز الأهلي بنسخ 2015 و2017 و2018 و2019 بينما فاز طلائع الجيش بنسخة 2016.

ولم يستطع الزمالك في حصد اللقب الأول له منذ 2012 ليواصل بحثه عن اللقب الغائب.

كرة طائرة الزمالك الترجي
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