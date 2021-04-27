نهائي البطولة العربية للأندية في 21 أغسطس

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020 في 21 أغسطس المقبل.

وتستضيف المغرب المباراة التي يلعب فيها الرجاء المغربي ضد الاتحاد السعودي.

وتوقفت مباريات البطولة في فبراير 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يجري الدور نصف النهائي في ديسمبر الماضي.

وتخطى الرجاء فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، بينما أطاح الاتحاد بالشباب السعودي.

ويسعى كل فريق للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

#عاجل l نهائي بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال بين @RCAofficiel و @ittihad يوم الـ 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية. بالتوفيق للناديين.. pic.twitter.com/D1hB7poHNz — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 27, 2021

وتوج الاتحاد باللقب في 2005 على حساب الصفاقسي التونسي.

بينما فاز الرجاء باللقب في 2006 على حساب إنبي.

والأندية السعودية هي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 بطولات، بينما فازت فرق المغرب باللقب مرتين.