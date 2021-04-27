نهائي البطولة العربية للأندية في 21 أغسطس

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 16:01

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020 في 21 أغسطس المقبل.

وتستضيف المغرب المباراة التي يلعب فيها الرجاء المغربي ضد الاتحاد السعودي.

وتوقفت مباريات البطولة في فبراير 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يجري الدور نصف النهائي في ديسمبر الماضي.

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وتخطى الرجاء فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، بينما أطاح الاتحاد بالشباب السعودي.

ويسعى كل فريق للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج الاتحاد باللقب في 2005 على حساب الصفاقسي التونسي.

بينما فاز الرجاء باللقب في 2006 على حساب إنبي.

والأندية السعودية هي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 بطولات، بينما فازت فرق المغرب باللقب مرتين.

البطولة العربية الرجاء الاتحاد السعودي
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