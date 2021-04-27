مؤمن زكريا: هدفي الوصول لمائة هدف في الدوري.. وهذا هو أفضل لاعب في تاريخ مصر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 15:35

كتب : FilGoal

زيارة مؤمن زكريا لتدريبات الأهلي في التتش

يتمنى مؤمن زكريا لاعب الأهلي، المتوقف عن اللعب منذ ديسمبر 2018 بسبب المرض، أن يدخل نادي المائة في الدوري المصري الممتاز.

وقال زكريا (33 عاما) عبر قناة أبو ظبي الرياضية:"هدفي عندما أعود للملاعب أن أصل لمائة هدف في الدوري، قليلون من حققوا ذلك. حاليا رصيدي 70 هدفا. أخوض حاليا آخر مرحلة من العلاج".

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب الأسبق لإنبي والزمالك يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب.

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وعن اللقب الذي تمنى التتويج به، أوضح "دوري أبطال إفريقيا، فهو البطولة التي كانت تنقصني".

وأضاف "الأهلي عليه ضغوط في الموسم الجاري في دوري الأبطال، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، لذلك مهمته ليست سهلة".

وكشف مؤمن المواجهة التي تمنى خوضها قائلا:"لقاء ماميلودي صنداونز الذي خسره الأهلي في جنوب إفريقيا، تمنيت المشاركة وأنا أتابعه".

وعن لاعبه المفضل في الدوري المصري قال:"(محمود عبد الرازق) شيكابالا و(محمود عبد المنعم) كهربا".

وانتقل مؤمن للحديث عن محمد صلاح نجم مصر وليفربول بالقول:"صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه".

مؤمن زكريا
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