مؤتمر بوكيتينو: من الصعب السيطرة على لاعبي سيتي طوال الـ90 دقيقة.. وجوارديولا الأفضل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 14:59

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يعلم ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان مدى قوة منافسه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي، وأسهب في الإشادة بمدربه بيب جوارديولا.

ويحل سيتي ضيفا على باريس في ذهاب نصف النهائي بملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المواجهة ستكون بين فريق سان جيرمان وفريق سيتي وليس بين بوكيتينو وجوارديولا".

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وأضاف "سيتي فريق عظيم، يمتلك مدرب عظيم، ربما الأفضل في العالم".

وتابع "الفريق السماوي يضم أكثر من لاعب مميز وتصعب السيطرة عليهم طوال 90 دقيقة".

وواصل االمدرب الأرجنتيني"يجب علينا أن نقدم أقوى أداء، ولا ننسى أن هناك مباراة إياب في مانشستر سنحتاج لها من أجل التأهل".

مباراة الإياب ستقام الثلاثاء المقبل.

واستمر "نحن هادئون بشأن المباراة، وسيتوجب علينا القتال من أجل تحقيق الانتصار على فريق رائع مثل مانشستر سيتي".

وشدد مدرب توتنام السابق على أن "مواجهة سيتي ستكون مختلفة عن مواجهة بايرن ميونيخ ولقاء برشلونة".

سان جيرمان نجح في عبور عقبة برشلونة في دور الـ16 وأزاح حامل اللقب بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ماوريسيو بوكيتينو باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
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