مدرب الأردن لـ في الجول: كأس العرب تفيد المشاركين.. وترفع من جودة المنتخبات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 14:40

كتب : محمد عبد العظيم

فيتنام - الأردن - كأس آسيا 2019

يتوقع البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن أن بطولة كأس العرب ستكون مفيدة للجميع بما فيها منتخبه.

صرّح فيتال بوركلمانز لـ FilGoal.com: "من الرائع إقامة كأس العرب لأنها ستفيد اللاعبين العرب الذين أثق في إمكانياتهم ولديهم بعض الصفات الجيدة".

وأضاف "لعب مثل هذه المباريات وكثرة الاحتكاك سيرفع من جودة المنتخبات العربية، وبالطبع البطولة ستكون مفيده لمنتخبي".

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وسيخوض الناشمي أولا مواجهة قوية مع جنوب السودان في مباراة الدوري التمهيدي للوصول لمرحلة المجموعة، فقال: "لا أفكر في من سنلاقي في الدور الثاني".

وأتم "علينا أولا تجاوز منتخب جنوب السودان ثم بعد ذلك سنأخذ كل مباراة بمباراة".

وتقام المباريات الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب من دور واحد في وقتٍ سابق للبطولة المجمعة.

ويدخل الفائز من آخر 4 مباريات (ذات اللون الغامق) في التصنيف الرابع بقرعة البطولة النهائية، بينما ينضم الفائزون من المباريات الثلاث الأولى (ذات اللون الفاتح) إلى سوريا في التصنيف الثالث.

ويضم التصنيف الأول: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب

ويضم التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

وتُسحَب القُرعة اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام القرعة مساء اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الأردن كأس العرب
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