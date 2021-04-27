ذا تايمز: محاولة لزيادة قوائم المنتخبات في يورو 2020.. وإنجلترا وألمانيا تعارضان

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

يورو 2020

كشفت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية إلى سماح اللجنة الوطنية للمنتخبات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بزيادة عدد اللاعبين المقيدين في البطولة من 23 إلى 26.

واجتمعت اللجنة أمس الإثنين وتحتاج لتأكيد من اللجنة التنفيذية لـ "يويفا" من أجل الإعلان الرسمي.

كما كشفت "دايلي ميل" في وقت سابق من هذا الشهر، كان الاتحاد الإنجليزي يعمل مع نظرائهم الألمان لعرقلة مقترحات قوائم أكبر في يورو 2020.

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إذ يعتقد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن 23 لاعبا أكثر من كافٍ لبطولة ستلعب فيها الفرق سبع مباريات كحد أقصى.

كما أوضح التقرير أن هناك بعض التخوفات للمدير الفني من غضب بعض اللاعبين بسبب عدم المشاركة في المباريات.

وكشف التقرير أن ساوثجايت لم يعتمد سوى على 3 بدلاء فقط في كأس العالم 2018 والتي حقق فيها الأسود الثلاثة المركز الرابع.

ومع ذلك لم يمنح ساوثجيت أي وقت للمباراة لحارسَي الاحتياط نيك بوب وجاك بوتلاند، وظهر كل من داني ويلبيك واري كاهيل وترينت ألكسندر أرنولد.

وتقع إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كرواتيا وأسكتلندا وجمهورية التشيك.

ويستهل الأسود الثلاثة مشوارهم في يورو بلقاء كرواتيا وصيف العالم في 2018 في الثالث عشر من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

يورو 2020 ألمانيا إنجلترا
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