وفاة ملاكم أردني بسبب ضربة قاضية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

ملاكم

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية يوم الثلاثاء وفاة الملاكم الاردني راشد صويصات بعد مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا.

صويصات تعرض خلال نزاله الاخير لضربة قاضية دخل على إثرها المستشفى وخضع لجراحة عاجلة.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية الأردنية على النحو التالي:-

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تُعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الإثنين متأثراً بإصابة تعرّض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة كالسي البولندية.

وإذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلةً برئيسها الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم لأهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Posted by ‎Jordan Olympic Committee اللجنة الأولمبية الأردنية‎ on Tuesday, April 27, 2021

بعثة المنتخب الأردني للملاكمة أنهت مشاركتها في البطولة وعادت إلى بلادها، بينما ظل صويصات في بولندا من أجل تلقي العلاج، قبل الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء.

الملاكم الشاب كان يلعب في وزن 81 كلجم.

راشد صويصات
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