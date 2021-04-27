تشكيل الأهلي المتوقع - مشاركة محمد هاني لغز في رأس موسيماني قبل لقاء المصري

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 13:43

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي وبالميراس

يفكر بيتسو موسيماني المدير الفني للـ الأهلي الاستعانة بخدمات محمد هاني عقب تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة.

ويستعد الأهلي للقاء المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

وعاد هاني لقائمة الأهلي منذ غيابه بسبب الإصابة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

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وقد يشارك هاني في مركز الظهير الأيمن، على أن يبدأ أحمد رمضان "بيكهام" ظهيرا أيسرا، إلا أن تألق أحمد نبيل "كوكا" مؤخرا قد يلزم موسيماني بالدفع به في الجهة اليسرى.

وسيواصل الجنوب إفريقي حسب المتوقع الاعتماد على الرباعي الهجوم محمد مجدي أفشة ومحمود "كهربا" وحسين الشحات وأمامهم محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للقاء المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير – أحمد رمضان بيكهام (محمد هاني)

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

أمامهم: كهربا – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع الأهلي في الدوري
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