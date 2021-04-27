لا ستامبا: مباراة أودينيزي فرصة أخيرة لـ بيرلو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

بيرلو

أشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى إمكانية إقالة أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس من منصبه حال فشل في تخطي عقبة أودينيزي في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن حصد 4 نقاط في آخر 3 مباريات تضع عبئا على الإيطالي الشاب، قبل السفر لمدينة أوديني.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف عن ميلان الخامس الذي خسر أمس أمام لاتسيو بثلاثية دون مقابل.

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ويتساوى أيضا البيانكونيري مع نابولي الثالث وبفارق نقطتين عن أتالانتا الثاني قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس سيقيل بيرلو حال خسر من أودينيزي وسيقود مساعد إيجور تيودور مهمة الفريق في المباريات المتبقية الأخيرة.

ويأمل يوفنتوس إنقاذ موسمه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح من شبه المستحيل تحقيق لقب الدوري الإيطالي والذي يقترب منه إنتر.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت إلى أن حال فشل الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يعني هذا فقدان أكثر من شخص منصبه في النادي.

أندريا بيرلو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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