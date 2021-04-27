جالاتاسراي يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي في قاسم باشا

أعلن نادي جالاتاسراي إصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق بفيروس كورونا.

وأكد النادي في بيان صباح الثلاثاء إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا، ولم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين.

فيما أوضح البيان أن الثلاثي تم عزله وبدأ في تلقي العلاج.

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كان النادي قد أعلن شفاء لاعبه مصطفى محمد من فيروس كورونا قبل ساعات من مباراة أنطاليا سبور يوم الأحد.

وشارك مهاجم منتخب مصر كبديل في اللقاء وسجل هدف المباراة الوحيد.

ويستعد جالاتاسراي لملاقاة كونيا سبور في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فنربخشه الوصيف.

فيما يتصدر بشكتاش الدوري التركي برصيد 75 نقطة.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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