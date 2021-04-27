مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أبريل 2021.. الأهلي ضد المصري ودوري أبطال ونهائي طائرة الزمالك

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء مؤجلة في الدوري المصري، ونهائي الزمالك في بطولة إفريقيا للطائرة وقرعة كأس العرب اليوم الثلاثاء.

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يلاقي الزمالك فريق الأولمبي القليبي التونشي في الثالثة عصرا في نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس، والمباراة غير مذاعة عربيا.

وفي تمام الثامنة مساءً في قطر تقام فعاليات قرعة كأس العرب نسخة 2021 والتي تضم 23 منتخبا عربيا، وتذاع على بي إن سبورتس الإخبارية.

وفي التاسعة مساءً يلتقي ريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

يلتقي المصري البورسعيدي والأهلي في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري على استاد الإسكندرية وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في تمام التاسعة والنصف.

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