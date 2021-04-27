يد - مدرب الزمالك يكشف سبب عدم الاعتراض على مشاركة إبراهيم المصري والتقدم بشكوى متأخرة

كشف حمادة عبد الباري مدير فريق الزمالك لكرة اليد سبب عدم اعتراضهم على مشاركة إبراهيم المصري لاعب الأهلي في نهائي كأس مصر الذي أقيم يوم السبت الماضي رغم علمهم بإصابته بفيروس كورونا على حد قوله.

وقال حمادة عبد الباري لقناة "صدى البلد" عن سبب شكوى الزمالك للأهلي بعدما أثبتت مسحة إبراهيم المصري إصابته بفيروس كورونا: "ما قمنا به ليس احتجاجا ولكن نضع النقط على الحروف".

وأفاض "الكل يعرف أن اللاعب مصاب بكورونا وشارك في اللقاء وهو مصاب، أتمنى أن يمن الله عليه بالشفاء لكنني انتظرت حتى اليوم للاعتراض لأنني كنت أعرف أن الاتحاد سيجري مسحة لهم بسبب انضمامهم للمنتخب، وظهرت إيجابية ثلاثة لاعبين من الأهلي".

وواصل "إبراهيم المصري كان يجلس في المدرجات وهو يرتدي الكمامة".

وبسؤاله لماذا لم يعترض الزمالك في يوم اللقاء أجاب "لم نعترض لأننا لا نتسبب في مشكلة، وسيكون الرد أن اللاعب غير مصاب بكورونا".

وأردف "اتحاد اليد أرسل لنا خطابا بضرورة عرض حسن قداح على طبيب المنتخب أولا قبل المشاركة وكان يجب أن يحدث ذلك مع إبراهيم المصري كذلك".

وأتم حمادة عبد الباري حديثه "لن أعترض على نتيجة المباراة وكنادي زمالك مشترك في بطولة الكؤوس وبطولة الدوري في إفريقيا لكن رياضيا ما حدث غير جيد".

يذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 26-23 وتوجد باللقب.