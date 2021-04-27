يد - الزمالك يشكو الأهلي بعد إيجابية مسحة إبراهيم المصري

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 01:03

كتب : إبراهيم رمضان

كرة يد - الأهلي والزمالك

أعلن الزمالك تقدمه بشكوى للاتحاد المصري لكرة اليد زاعما أن الأهلي أشرك لاعبا مصابا بفيروس كورونا في نهائي كأس مصر الذي حسمه الأخير بنتيجة 26-23 يوم السبت.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد في الزمالك، عبر موقع ناديه، إنه سيقدم احتجاجا رسميا للاتحاد.

وشدد عبد الباري أن الاحتجاج الذي سيقدمه يوم الثلاثاء سيكون مرفقا بـ"الأدلة التي تثبت إصابة المصري بفيروس كورونا قبل المباراة".

أخبار متعلقة
المشرف على منتخب اليد يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لإصابة إبراهيم المصري بـ كورونا نبيه: الإرهاق سبب تراجع الزمالك في الشوط الثاني كارتيرون: لن أعاقب أوباما على احتفاله.. وأزمات الأهلي لا تخرج للإعلام مثلنا وكيله: لا خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه.. وحقيقة العروض المقدمة له

وأضاف "ثبت إصابة اللاعب بفيروس كورونا يوم الإثنين بعد مسحة طبية خضع لها في معسكر منتخب مصر".

وصرح أيمن صلاح عضو اللجنة المسيرة لاتحاد اليد والمشرف العام على منتخب مصر أن الأهلي قدم ما يثبت سلبية مسحة المصري قبل نهائي كأس مصر. (التفاصيل)

وغاب المصري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن مباراة الأهلي في نصف نهائي الكأس.

وصرح اللاعب أنه وصل مباراة نهائي الكأس أثناء إحماء اللاعبين بعد سلبية رابيد تيست خضع له. (التفاصيل)

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤمن زكريا: هدفي الوصول لمائة هدف في الدوري.. وهذا هو أفضل لاعب في تاريخ مصر 7 دقيقة | مصر
وزير الشباب العراقي لـ في الجول: أثق في استمرار كأس العرب لنتجمع كل عامين 10 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر بوكيتينو: من الصعب السيطرة على لاعبي سيتي طوال الـ90 دقيقة.. وجوارديولا الأفضل 42 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - الزمالك (0) (1) الترجي.. الأبيض يقلص الفارق لنقطة واحدة 44 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الأردن لـ في الجول: كأس العرب تفيد المشاركين.. وترفع من جودة المنتخبات ساعة | منتخب مصر
ذا تايمز: محاولة لزيادة قوائم المنتخبات في يورو 2020.. وإنجلترا وألمانيا تعارضان ساعة | أوروبا
وفاة ملاكم أردني بسبب ضربة قاضية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي المتوقع - مشاركة محمد هاني لغز في رأس موسيماني قبل لقاء المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك