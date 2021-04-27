يد - الزمالك يشكو الأهلي بعد إيجابية مسحة إبراهيم المصري

أعلن الزمالك تقدمه بشكوى للاتحاد المصري لكرة اليد زاعما أن الأهلي أشرك لاعبا مصابا بفيروس كورونا في نهائي كأس مصر الذي حسمه الأخير بنتيجة 26-23 يوم السبت.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد في الزمالك، عبر موقع ناديه، إنه سيقدم احتجاجا رسميا للاتحاد.

وشدد عبد الباري أن الاحتجاج الذي سيقدمه يوم الثلاثاء سيكون مرفقا بـ"الأدلة التي تثبت إصابة المصري بفيروس كورونا قبل المباراة".

وأضاف "ثبت إصابة اللاعب بفيروس كورونا يوم الإثنين بعد مسحة طبية خضع لها في معسكر منتخب مصر".

وصرح أيمن صلاح عضو اللجنة المسيرة لاتحاد اليد والمشرف العام على منتخب مصر أن الأهلي قدم ما يثبت سلبية مسحة المصري قبل نهائي كأس مصر. (التفاصيل)

وغاب المصري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن مباراة الأهلي في نصف نهائي الكأس.

وصرح اللاعب أنه وصل مباراة نهائي الكأس أثناء إحماء اللاعبين بعد سلبية رابيد تيست خضع له. (التفاصيل)