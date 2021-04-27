المشرف على منتخب اليد يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لإصابة إبراهيم المصري بـ كورونا

أعلن أيمن صلاح عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد والمشرف على المنتخب، عن إصابة إبراهيم المصري لاعب الأهلي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن خضع لاعبو منتخب مصر لمسحة قبل بداية المعسكر المغلق الذي يمتد حتى 5 مايو المقبل.

وصرّح أيمن صلاح لـ FilGoal.com: "تم استبعاد الثلاثي إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر ياسين من معسكر المنتخبات بعد ظهور مسحتهم إيجابية وثبوت إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف: "مبدئيًا لم يكن هناك ما يجبر الأندية على إجراء مسحات طبية قبل المباريات، لكن اللجنة استحدثت الأمر مؤخرا بدايةً من تجمع المنتخب يوم 11 أبريل".

وتابع: "وقتها أجرينا مسحة على كل اللاعبين وظهرت عينة محمد الطيار وعمر سامي إيجابية، وبناءً على ذلك تم عزلهما وإلغاء المعسكر بالكامل لأنه كان معسكرا لمدة يومين فقط".

وواصل: "بعدها طلبنا من الأهلي والزمالك إجراء مسحات قبل نهائي الدوري، حفاظًا على لاعبينا لأن قوام المنتخب أغلبه من القطبين".

وأكمل: "مسحة عمر سامي تحولت إلى سلبية، والطيار ظل إيجابيا ولم يشارك في نهائي الدوري".

وكشف: "بعدها تحوّل الطيار إلى سلبي وخاض مباراة الإعادة ونصف نهائي ونهائي الكأس".

إبراهيم المصري

وتحوّل صلاح للحديث عن حالة إبراهيم المصري الذي تحوّل من إيجابي إلى سلبي إلى إيجابي في ظرف أيام.

وقال المشرف على المنتخب: "إبراهيم المصري أعلن عن إصابته بكورونا وغاب عن نصف نهائي كأس مصر".

وأضاف: "بعدها قدّم لنا الأهلي ما يفيد سلبية مسحته من المعمل المعتمد، وبالتالي شارك في نهائي الكأس أمام الزمالك".

وتابع: "في بداية المعسكر الحالي للمنتخب أجرينا مسحات جديدة، وجاءت عينة الثلاثي إبراهيم المصري و وعمر سامي وعمر ياسين إيجابية، وبالتالي تم استبعادهم من المعسكر المستمر حتى 5 مايو".

وأتم: "اتحاد اليد يتعامل بالمستندات، والأهلي قدّم ما يفيد سلبية مسحة إبراهيم المصري، ولهذا شارك في نهائي الكأس أمام الزمالك".

وكان الزمالك قد فاز بلقب الدوري، قبل أن يفوز الأهلي بلقب الكأس بعد أيام.