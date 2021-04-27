نبيه: الإرهاق سبب تراجع الزمالك في الشوط الثاني

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:47

كتب : إبراهيم رمضان

حميد أحداد - الزمالك - البنك الأهلي

برر أسامة نبيه المدرب العام للزمالك تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني ضد البنك الأهلي اليوم الإثنين في لقاء حسمع بنتيجة 4-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيه عبر موقع ناديه الرسمي:"حققنا فوزا هاما ونال المطلوب وهو الثلاث نقاط".

وأضاف "الأداء انخفض في الشوط الثاني بسبب الحالة البدنية في ظل ضغط المباريات، لكن الأهم أننا فزنا".

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وعزز الزمالك تصدره لترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا عن الأهلي الوصيف بست نقاط.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب يوم الخميس.

الزمالك أسامة نبيه
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