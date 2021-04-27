نبيه: الإرهاق سبب تراجع الزمالك في الشوط الثاني

برر أسامة نبيه المدرب العام للزمالك تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني ضد البنك الأهلي اليوم الإثنين في لقاء حسمع بنتيجة 4-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيه عبر موقع ناديه الرسمي:"حققنا فوزا هاما ونال المطلوب وهو الثلاث نقاط".

وأضاف "الأداء انخفض في الشوط الثاني بسبب الحالة البدنية في ظل ضغط المباريات، لكن الأهم أننا فزنا".

وعزز الزمالك تصدره لترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا عن الأهلي الوصيف بست نقاط.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب يوم الخميس.