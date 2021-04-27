وكيله: لا خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه.. وحقيقة العروض المقدمة له

أكد حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا توجد خلافات شخصية بين المدرب الفرنسي وأسامة نبيه المدرب العام للزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "كارتيرون لم يبلغ إدارة الزمالك بطلب رحيل أسامة نبيه، يكن كل الاحترام له، ما حدث أن الرجل أصدر قرارا بمنع الجميع من التصريح لوسائل الإعلام تجنبا للتشتيت".

وواصل "المدير الفني له جميع الصلاحيات أن يصدر قرارات تخص من يتحدث ومن ممنوع من الحديث هذا بموجب العقد الموقع بينه وبين النادي وهذا حق من حقوق المدير الفني".

وأكمل "لا أعرف ما وجه اعتراض أسامة نبيه على القرار ولا ما دار بينه وبين الإدارة في الاجتماع"

وأضاف "كاتيرون يشكر كثيرا في أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك ويتوقع له مستقبلا جيدا"

وشدد حازم فتوح "لا يوجد توتر أو خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه"

وبسؤاله هل قرار كارتيرون جاء لرغبته في اختلاق مشكلة للرحيل أجاب وكيله بحسم " هل استعماله حق من حقوقه أصبح "تلكيكة"؟ نقول ذلك لو كان يطلب طلبات تعجيزية لكنه جاء لإنجاح الزمالك ويريد إسعاد الجماهير".

وعن هل يملك كارتيرون عروضا للرحيل أجاب حازم فتوح "أؤكد بشكل حاسم أن كارتيرون هدفه حاليا الفوز بلقب الدوري مع الزمالك".