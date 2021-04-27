كرة سلة - سبورتنج يتغلب على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السيدات

فاز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 94-69 في أولى مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر لكرة السلة.

وتقام مباريات الدور النهائي على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 16-12، قب أن يعود سبورتنج ويتقدم بنهاية الفترة الثانية 39-30.

وواصل سبورتنج تقدمه وأنهى الفترة الثالثة 65-49، قبل أن ينهي المباراة لصالحه 94-69.

وتقام المباراة المقبلة بين الفريقين يوم الأربعاء على نفس الصالة في التاسعة مساءً.

ويُحدَد الفائز بدوري السوبر بنظام Best of 5، أي الفريق الذي يفوز بـ3 مباريات.