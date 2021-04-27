كرة سلة - سبورتنج يتغلب على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السيدات
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:06
كتب : هاني العوضي
فاز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 94-69 في أولى مواجهات الدور النهائي لدوري السوبر لكرة السلة.
وتقام مباريات الدور النهائي على صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 16-12، قب أن يعود سبورتنج ويتقدم بنهاية الفترة الثانية 39-30.
وواصل سبورتنج تقدمه وأنهى الفترة الثالثة 65-49، قبل أن ينهي المباراة لصالحه 94-69.
وتقام المباراة المقبلة بين الفريقين يوم الأربعاء على نفس الصالة في التاسعة مساءً.
ويُحدَد الفائز بدوري السوبر بنظام Best of 5، أي الفريق الذي يفوز بـ3 مباريات.