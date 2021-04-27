الزمالك: فضلنا إخراج الونش بعد إصابته.. وآلام السمانة أبعدت فتوح عن لقاء البنك الأهلي

قال محمد أسامة طبيب الزمالك إن محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق تعرض لكدمة في الركبة ولذلك فضل الفريق استبداله أثناء مواجهة البنك الأهلي اليوم الإثنين.

وأوضح أسامة في تصريحات لموقع الزمالك أن الونش سيخضع لاختبار طبي يوم الثلاثاء.

وأشار أسامة إلى أن آلام السمانة أبعدت أحمد فتوح عن مباراة البنك الأهلي، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل إراحة الظهير الأيسر.

وفاز الزمالك على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وعزز الزمالك تصدره لترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا عن الأهلي الوصيف بست نقاط.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب يوم الخميس.