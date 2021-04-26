خبر في الجول – استبعاد بواليا أمام المصري جاء لأسباب فنية

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

والتر بواليا ينضم لبعثة الأهلي في السودان

غاب الكونغولي والتر بواليا عن قائمة فريقه الأهلي لمواجهة المصري غدا الثلاثاء بمباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن بواليا لا يعاني من أي إصابة ولائق طبيا للقاء.

وجاء استبعاد بواليا لأسباب فنية بحتة بواسطة المدرب بيتسو موسيماني.

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وكان غياب بواليا عن قائمة الأهلي أمام المصري المفاجأة الوحيدة، إذ لم يعلن النادي عن السبب.

وظل بواليا على مقاعد البدلاء خلال الانتصار على إنبي منذ يومين بثلاثية.

وشارك بواليا قبلها كبديل لـ22 دقيقة في الهزيمة الصاعقة أمام سموحة.

كما لعب لنصف ساعة أمام النصر في كأس مصر يوم 14 أبريل وسجل هدف التأهل.

ولم يسجل بواليا إلا هدفين إجمالا مع الأهلي منذ انضمامه إليه قادما من الجونة في يناير الماضي، ولم يعرف طعم الشباك بالقميص الأحمر في بطولة الدوري.

بواليا الأهلي في الدوري الدوري المصري
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