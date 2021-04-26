قائمة الأهلي – عودة هاني وياسر إبراهيم.. وغياب بواليا أمام المصري

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 23:30

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الإسماعيلي - محمد هاني

أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة فريقه لمواجهة المصري غدا الثلاثاء في استاد الإسكندرية بمباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما يغيب والتر بواليا ويتواصل ابتعاد بدر بانون وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - وليد سليمان – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" – ناصر ماهر

الهجوم: محمد شريف - مروان محسن – صلاح محسن

محمد هاني الأهلي المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رينار لـ في الجول: قائمة منتخب السعودية ستحدد هدفنا من كأس العرب.. نعاني من جدول مزدحم 3 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - سبورتنج يتغلب على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السيدات 9 دقيقة | رياضات أخرى
طبيب الزمالك: فضلنا إخراج الونش بعد إصابته.. سيخضع لاختبار طبي 10 دقيقة | مصر
محمد بسيوني لـ في الجول: لم أقصد إيذاء طارق حامد 15 دقيقة | الدوري المصري
تميز الزمالك في الشوط الأول وأهداف خط وسطه في أبرز أرقام فوزه على البنك الأهلي 16 دقيقة | تقرير في الجول
خبر في الجول – استبعاد بواليا أمام المصري جاء لأسباب فنية 23 دقيقة | الدوري المصري
بركات لـ في الجول: لم نحسم مشاركة المحترفين في كأس العرب.. وهذا ما سيفيدنا في البطولة 36 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الأهلي – عودة هاني وياسر إبراهيم.. وغياب بواليا أمام المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك