قائمة الأهلي – عودة هاني وياسر إبراهيم.. وغياب بواليا أمام المصري

أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة فريقه لمواجهة المصري غدا الثلاثاء في استاد الإسكندرية بمباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما يغيب والتر بواليا ويتواصل ابتعاد بدر بانون وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - وليد سليمان – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" – ناصر ماهر

الهجوم: محمد شريف - مروان محسن – صلاح محسن