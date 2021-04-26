قبل مواجهته.. إيمري: النني لاعب وشخص غير عادي

أشاد أوناي إيمري مدرب فياريال بمحمد النني لاعب أرسنال قبل مواجهته يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال إيمري، الذي قاد أرسنال من قبل، لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا":"العديد من لاعبي أرسنال دربتهم، لدي ذكريات طيبة معهم. هيكتور بيليرين وكالوم تشامبرز وروب هولدينج، أشخاص رائعون".

وأضاف "محمد النني، لاعب وشخص غير عادي. لديهم أليكساندر لاكازيت وبيير-ايمريك أوباميانج وجابرييل مارتينيللي، الذي بات أهم الأن بعد إصابة قوية. نيكولا بيبي لاعب مهم أيضا، الذي يتأقلم أكثر وتزداد ثقته بنفسه".

ويحل أرسنال ضيفا على فياريال الذي يقوده إيمري، مدرب الأول من من يوليو 2018 إلى نوفمبر 2019.

ولعب النني تحت قيادة إيمري الذي خلف أرسين فينجر في قيادة أرسنال.

وفي 6 مايو سيستضيف أرسنال لقاء الإياب ضد فياريال.

والمتأهل من الفريقين لنهائي الدوري الأوروبي سيواجه روما أو مانشستر يونايتد.