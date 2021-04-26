لاتسيو يسقط ميلان بثلاثية ويشعل الصراع على المراكز الأوروبية

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

لاتسيو - ميلان

سحق لاتسيو ضيفه ميلان اليوم الإثنين بنتيجة 3-صفر في الجولة 33 من الدوري الإيطالي ليشتعل الصراع أكثر على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خواكين كوريا مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 51 وسجل شيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وقلص لاتسيو، سادس الترتيب، الفارق مع نابولي وميلان ويوفنتوس، الثالث والرابع والخامس على الترتيب، إلى 5 نقاط.

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وللاتسيو مباراة مؤجلة ضد تورينو يستطيع بها تقليص الفارق أكثر.

ويتأهل الرباعي الأول في الدوري إلى دوري أبطال أوروبا بينما يشارك الخامس والسادس في الدوري الأوروبي.

وقد يلحق بهما السابع إذا كان بطل ووصيف كأس إيطاليا ضمن أول 6 مراكز في الدوري.

ويستضيف لاتسيو فريق جنوى يوم الأحد بينما يلعب ميلان ضد ضيفه بينفينتو يوم السبت.

لاتسيو ميلان الدوري الإيطالي
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