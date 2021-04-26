مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وجبيرة وقائية لـ حمدي فتحي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:41

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حمدي فتحي

أجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في جوانب فنية وخططية.

وارتدى حمدي فتحي جبيرة طبية وقائية، أثناء مشاركته في المران، لحين اكتمال شفائه من إصابة في الذراع.

أخبار متعلقة
تحديد مواجهات تصفيات كأس العرب هاني وياسر إبراهيم جاهزان لـ المصري وبانون يشارك في المران الأربعاء الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة المصري إكرامي: لن أرد على هجوم المهدي سليمان.. وسبب الخلاف مع البدري ورسالة لجماهير الأهلي

وتدرب جونيور أجايي في الجيم في إطار عملية تأهيله.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في الإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 15.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

الأهلي حمدي فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نبيه: الإرهاق سبب تراجع الزمالك في الشوط الثاني 55 ثاتيه | الدوري المصري
وكيله: لا خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه.. وحقيقة العروض المقدمة له 20 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: لن أعاقب أوباما على احتفاله.. وأزمات الأهلي لا تخرج للإعلام مثلنا 29 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي: خسرنا لأننا لم نلعب منذ 20 يوما.. ولا يصح ما حدث بين ياسر وشيكابالا 31 دقيقة | الدوري المصري
رينار لـ في الجول: قائمة منتخب السعودية ستحدد هدفنا من كأس العرب.. نعاني من جدول مزدحم 36 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - سبورتنج يتغلب على الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السيدات 41 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك: فضلنا إخراج الونش بعد إصابته.. وآلام السمانة أبعدت فتوح عن لقاء البنك الأهلي 42 دقيقة | مصر
محمد بسيوني لـ في الجول: لم أقصد إيذاء طارق حامد 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك