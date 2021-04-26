مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وجبيرة وقائية لـ حمدي فتحي

أجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في جوانب فنية وخططية.

وارتدى حمدي فتحي جبيرة طبية وقائية، أثناء مشاركته في المران، لحين اكتمال شفائه من إصابة في الذراع.

وتدرب جونيور أجايي في الجيم في إطار عملية تأهيله.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في الإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 15.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.