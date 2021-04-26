هاني وياسر إبراهيم جاهزان لـ المصري وبانون يشارك في المران الأربعاء

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 22:32

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي

أعلن الأهلي جاهزية لاعبيه محمد هاني وياسر إبراهيم لمواجهة المصري يوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في مران الإثنين استعدادا للمباراة.

وكشف الأهلي أن بدر بانون، الذي عانى من إجهاد، سيعود للمران يوم الأربعاء، وبذلك يغيب عن لقاء المصري.

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وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب بدلا من إشراكه ضد المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في الإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 15.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

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